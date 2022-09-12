عضو بنقابة المحامين: محاولة الدبيبة لإعادة تفعيل السجل العقاري خطيرة جدّا

الوطن| رصد

صرّح عضو مجلس نقابة المحامين بطرابلس “علي مروان”، أن محاولة “رئيس الحكومة منتهية الولاية لإعادة تفعيل التسجيل العقاري في هذا الوقت هي مغامرة خطيرة جداً ومن الممكن أن يسبب كارثة على المواطن والدولة”.

وأضاف مروان، في تصريحات صحفية، أنّ تفعيل السجل العقاري يعدّ “مصدر خطر للجميع” مشيرًا إلى أن “الاستمرار في قفل السجل العقاري هو فائدة للدولة والمواطن.

وجاء في تصرح مروان أن “المحامين هم صمام الأمان سيتم الطعن في مثل هذا القرار أمام المحكمة الإدارية إذا تم تفعيل التسجيل العقاري بإعتباره قرار صادر عن جهة تنفيذ وسيسبب ضرر وأن قرار إيقاف تفعيل التسجيل العقاري صادر عن جهة تشريعية وهيا المجلس الانتقالي”.

وأضاف: “إنّ فتح التسجيل العقاري في هذا الوقت مع استمرار الفوضى الانتقالية سيمكن العديد من الذين استولى على أملاك الغير من تسجيل هذه الأملاك ونقل ملكية العقارات بشكل نهائي ومسألة الغاء الشهادات العقارية ليس من بالأمر السهل حتي وإن كانت مزورة”، مشيرًا إلى أنّ الخطر الأكبر في حال تفعيل التسجيل العقاري هو على أملاك الدولة الليبية وسيلحق الضرر الكبير بالمال العام.

فيما لفت رئيس النقابة إلى أن تفعيل التسجيل العقاري يكون عندما تكون هناك “قوانين محل تنفيذ وعندما تكون جميع السلطات في الدولة تعمل بشكل جيد وحالياً در المفاسد أفضل من جلب المصالح” وفق قوله.