ليبيا الان

مصادر: عقيلة طالب تميم برفع الدعم عن الدبيبة وتمكين حكومة باشاغا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

كشفت مصادر من داخل مجلس النواب تفاصيل زيارة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى قطر، والأهداف التي سعى لتحقيقها من الزيارة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصادرها، أنّ عقيلة صالح مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كافة الجوانب على الساحة الليبية، وأنّه فنّد الجوانب التي تقلّل من شرعية الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وبحسب المصادر فإن عقيلة صالح تحدث عن ضرورة رفع الدعم الدولي عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة من أجل تمكين حكومة باشاغا، والذهاب نحو الانتخابات الليبية.

وفند صالح الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية في ظل وجود حكومة الدبيبة، خاصة في ظل الانقسام الحاصل. مشددا على أنّ الذهاب نحو الاستقرار والانتخابات يتطلب الدعم العربي والدولي.

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منصة السبق الإعلامية

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