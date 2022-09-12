الدبيبة يخصص قطع أراضي بطرابلس لعدد من السفارات الأجنبية

وافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على تخصيص عددا من قطع الأراضي بالعاصمة طرابلس لتكون مقرات لسفارات عدد من الدول.

حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 30 ألف متر مربع، لسفارة قطر بمنطقة معيتيقة وكذلك مساحة 40 ألف متر مربع لصالح سفارة الإمارات، بنفس المنطقة.

كما وافق الدبيبة ايضا في قرار له تخصيص قطع أراضي لسفارتي تركيا والولايات المتحدة الامريكية.

الموقع الذي تم تخصيصه للسفارات تحديدًا هو ملعب القولف الذي يقع على طريق الشط مباشرةً بين جزيرة إسبان ومطار معيتيقة الدولي.

يشار الى ان هذا الموقع هو أحد الاستثمارات التي كانت ضمن مشاريع ليبيا الغد سابقًا، لإنشاء مجمع معيتيقة السياحي والذي هو عبارة عن فندق “5” نجوم – مجمع سكني ترفيهي – مدينة ألعاب – مراكز رياضية – مرافق خدمية متكاملة بتكلفة اجمالية كانت 205 مليون دينار وتوقف المشروع بسبب احداث 2011 في ليبيا.