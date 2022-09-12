وفد اقتصادي ليبي في الجزائر للتحضير لمنتدى النقل في أفريقيا

زار وفد اقتصادي ليبي الجزائر للمشاركة في تحضيرات منتدى ومعرض النقل والعبور في أفريقيا، المقرر عقده قبل نهاية العام 2022.

وقال رئيس لجنة الإدارة بغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، فتحي الأمين التركي، إن المنتدى سيعقد في الجزائر بالمساهمة بين البلدين، معبرا عن طموحه لمشاركة بعض الدول الأفريقية لإنجاح تجارة العبور، وتعزيز العمليات التجارية بين الجانبين، حسب تصريح صحفي على هامش اجتماعه مع رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين محمد سامي عاقلي.

التبادل التجاري بين ليبيا والجزائر يناهز 100 مليون

من جانبه، انتقد عاقلي، صغر حجم التبادل التجاري بين الجزائر وليبيا، الذي يناهز 100 مليون دولار، واصفا الرقم بالضئيل للغاية مقارنة مع باقي الدول، لا سيما أن البلدان يجمعهما حدود وتاريخ عريق ومصداقية في التجارة.

وأشار بيان للكونفدرالية الجزائرية إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول سبل تكريس شراكات اقتصادية بين مؤسسات البلدين، ودورهما في ترقية التبادلات البينية في أفريقيا.

يشار إلى أن اللقاء جرى في مقر الكونفدرالية، بمشاركة الأمين العام للغرفة الاقتصادية المشتركة التونسية – الليبية، ومدراء الاستثمار والتجارة لمنطقة التبادل الحر بمصراته ونواب رئيس الكونفدرالية، وحضور رجال أعمال جزائريين وليبيين، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار الصناعات الغذائية والبناء والري والأشغال العمومية وكذلك مواد البناء والتغليف والتكنولوجيات الجديدة.