ليبيا – حسمت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال الجدل القائم حول مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي المقبل.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن لا صحة لكل ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول هذه المواعيد.

وأوضح البيان إن هذا الأسبوع سيشهد الإعلان عن هذه المواعيد عبر وسائل الوزارة الرسمية.

