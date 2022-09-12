العكعاك: العمل جارٍ لإنشاء ممرات إضافية على الحدود مع تونس

الوطن| رصد

أكد مدير منفذ رأس اجدير، العميد سالم العكعاك، أن العمل جارٍ بشكل جيد في المنفذ الحدودي بين ليبيا وتونس، وذلك وفقَ الاتفاق بشأن إنشاء عدة ممرّات وفتح أبواب إضافية لتخفيف الازدحام على المعبر.

وتوقع العكعاك، في تصريحات صحفية، أن يتمّ الانتهاء من أعمال التوسعة والتحوير في الوقت المحدّد، مشيرًا إلى أنّ نسبة الإنجاز حتى الآن بلغت بـ60 %.

ولفت العميد إلى أن الحركة بالمنفذ تسير بشكل طبيعي، والتأخير الحاصل بسبب الإجراءات لدى الجانب التونسي وعدد ساعات الانتظار من 3 إلى 4 ساعات كأقصى تقدير، مؤكّدًا أنّه “فور الانتهاء من عملية التوسعة فلن يكون هناك ازدحام كما هو في السابق، وستقلّ ساعات الانتظار بالمنفذ، مما يخفف العبء على المسافرين”.