الكهرباء تدعو أصحاب المحلات التجارية والأنشطة الصناعية لتسوية أوضاعهم

أخبار ليبيا 24

دعت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية بالتعاون مع الشركة لتسوية أوضاعهم التعاقدية.

وطالبت الشركة، أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية بمساعدتها في إنجاح، الحملة الوطنية لتحصيل الإيراد العام، بهدف التقليل من الفاقد التجاري والتخفيف من معاناة المواطنين.

وقالت الشركة، إنها بدأت في تنفيذ الحملة الوطنية لتحصيل الإيراد العام وإزالة التوصيلات الغير شرعية للأنشطة التجارية والصناعية بمنطقة القره بوللي.

وكانت الشركة، قد نفّذت الحملة داخل نطاق دائرة خدمات المستهلكين السواني قسم الكريمية.

وأضافت الشركة، أنها تسعى للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية، من خلال المتابعة المستمرة للمشاريع الجديدة المنتجة للطاقة الكهربائية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

ولازالت الشركة، تلجأ لعمليات طرح الأحمال في عدد من المناطق، تستمر لساعات يوميا.