الرعيض: مستقبل الطب في ليبيا بحاجة للمؤتمرات

قال محمد الرعيض، عضو مجلس النواب ورئيس شركة زبادي النسيم، إنه سعد بمشاركة طلبة كلية الطب البشري وحديثي التخرج في حدث MEDx الأول من نوعه والمقام بمدينة مصراتة، بمشاركة كبار الأطباء والمختصين في مجال الطب البشري لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والفرص والتقنيات والأبحاث الحديثة المتعلقة بالمجال.

كتب الرعيض على فيسبوك: “نعول كثيرا على مثل هذه المؤتمرات في تطوير مستقبل الطب في بلادنا، لا سيما أنها تلامس بالدرجة الأولى شريحة الطلبة، وتتيح لهم الاستفادة من تجارب سابقة يثريها الأطباء، وتسهم كذلك في فهم وتشخيص المشاكل التي تواجه الطلاب أثناء العملية التعليمية، فضلا عن مناقشة المشاكل التي تعاني منها الأنظمة الصحية في بلدية مصراتة، والإسهام في رفع وعي الطالب وتعريفه بأهمية مجاله، وإزالة الغموض الذي ينتابه بعد التخرج”.

واختتم قائلاً: “لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا الحدث من طلبة كلية الطب البشري متمنيا لهم التوفيق والنجاح” وفق تعبيره.