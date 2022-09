ليبيا – عقد رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف فيها اجتماعًا موسعًا مع مدراء إدارات الخدمات الصحية بالمناطق الشرقية.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد نقل عن أبو جناح تأكيده خلال الاجتماع أهمية إصلاح النظام الصحي من خلال وضع خطة وطنية صحية وتأسيس منظومة معلومات يمكن الاعتماد عليها في عملية تطوير الخدمات وإدارة سلسلة الامداد الطبي وتوفير العجز القائم في العناصر الطبية بالمناطق النائية.

وأوضح البيان أن أبو جناح شدد على وجوب تنفيذ قرار استجلاب هذه العناصر الصادر عن حكومة تصريف الأعمال فيما اعتمد تقديرات الموازنة المالية لإدارات المناطق الصحية لعام 2023.

The post أبو جناح: لا بد من توفير ما يلزم من عناصر طبية في المناطق النائية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية