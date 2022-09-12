رجوع تدريجي لخدمات الاتصالات في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت، الشركة القابضة للاتصالات، إن خدمات الاتصالات في شرق ليبيا، بدأت في العودة بشكل تدريجي، بعد أن تمكن المهندسين من توفير مسارات بديلة لنقل حركة الاتصالات.

جاء ذلك، بعد تأثر حركة الاتصالات في شرق ليبيا للمنطقة الممتدة شرق بنغازي، وذلك نتيجة لقطع في كابل الألياف البصرية على بعد 5 كيلو مترات شرقي بنغازي ناتج عن أعمال حفر عشوائية في المنطقة.

وأضافت الشركة، أن فرق الصيانة لازالت تعمل جاهدة لإصلاح الكابل المقطوع واستعادة خدمات الاتصالات على المسارات الرئيسية بأقصى سرعة. وتعطلت خدمات الاتصالات يوم أمس الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين.