المرشحة لرئاسة الحكومة الإيطالية: يجب فرض حصار بحري على ليبيا

طالبت جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» اليميني المتطرف والمرشحة الأبرز لاعتلاء كرسي رئاسة وزراء إيطاليا في الانتخابات المزمع إجراؤها الشهر الجاري، بضرورة فرض حصار بحري على ليبيا، على حد قولها.

وقالت ميلوني، خلال حديثها أثناء تجمع انتخابي في ميستري في مدينة فينتسيا يوم السبت الماضي، رصدت وقائعه وترجمته «الساعة 24»: “يجب الدفاع عن الحدود. ما نريد القيام به هو مهمة أو بعثة أوروبية للتعامل مع ليبيا، ووقف المهاجرين المغادرين، وفتح البؤر الساخنة التي يديرها المجتمع الدولي في أفريقيا، وإعادة توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين”.

ودعت ميلوني في وقت سابق إلى فرض حصار بحري على ليبيا لوقف قوارب المهاجرين، في وقت ترفض فيه ميلوني اتهام حزب «إخوة إيطاليا»، بالفاشية، بينما يتقدم الحزب في استطلاعات الرأي في إيطاليا.

وتأسس حزب «إخوة إيطاليا» في عام 2012، وله جذور السياسية في الحركة الاجتماعية الإيطالية، التي نشأت من رماد فاشية موسوليني، وتربّعت جورجيا ميلوني على كرسي رئاسة الحزب اليميني المتطرف قبل ثمان سنوات، الذي يحتفظ بشعار أحزاب اليمين المتطرف في فترة ما بعد الحرب: اللهب ثلاثي الألوان، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه النار المشتعلة في قبر موسوليني.

وأضافت جورجيا ميلوني في وقت سابق: “نريد موقفًا إيطاليًا مختلفًا على الساحة الدولية. هذا لا يعني أننا نريد تدمير أوروبا، أو أننا نريد مغادرة أوروبا، أو أننا نريد القيام بأشياء مجنونة”.