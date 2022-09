عبد الجليل يوجه بعلاج 61 حالة أورام وزراعة نخاع من بنغازي في الخارج

ليبيا – اطلع وزيرا الصحة والتخطيط والمالية بحكومة الاستقرار عثمان عبد الجليل وأسامة حماد على سير العمل في مستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال.

وبحسب بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار طالعته صحيفة المرصد تم الاطلاع على الاحتياجات والنواقص التي تحتاجها كافة أقسام المستشفى وزيارة أقسام تحتاج للصيانة ومنها الأورام وفيه قرر عبد الجليل علاج حالاته وحالات زراعة النخاع البالغة 61 في الخارج خلال الأيام القادمة.

ووفقا للبيان شدد حماد على دعم وزارته لعلاج مرضى الأورام وزراعة النخاع في الخارج عبر توفير التفويضات المالية اللازمة.

