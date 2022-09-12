الحكومة التشادية تُسلم الصيادين الليبيين المحتجزين لديها

الوطن| رصد أعلنت الحكومة التشادية رسمياً عن تسليم الصيادين الليبيين إلى العدالة بعدما جرى توقيفهم أخيرا في البلاد بتهمة اختراقهم الحدود بطريقة غير قانونية والصيد الجائر، وذلك خلال مؤتمر عقده وزير البيئة التشادي، محمد أحمد لازينا، الأحد.

وبحسب لازينا، فإن وزارته قد سجلت عدة توغلات قام بها صيادون من جنسيات أخرى على الأراضي التشادية، وتحديدا في الجزء الشمالي ما يهدد أنواع الحياة البرية.

وأعلن وزير البيئة التشادي تخطيطه لوضع إطار عمل دائم للتشاور مع ليبيا لإحباط الأنشطة غير المشروعة لأعداء الطبيعة منتقدا الوضع الأمني السائد في ليبيا في السنوات الأخيرة الذي يعقّد علمهم.