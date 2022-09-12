المرشحة لرئاسة الحكومة الإيطالية تطالب بفرض حصار بحري على ليبيا

طالبت جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» اليميني المتطرف والمرشحة الأبرز لاعتلاء كرسي رئاسة وزراء إيطاليا في الانتخابات المزمع إجراؤها الشهر الجاري، بضرورة فرض حصار بحري على ليبيا، على حد قولها.

وقالت ميلوني، خلال حديثها أثناء تجمع انتخابي في ميستري في مدينة فينتسيا يوم السبت الماضي: “يجب الدفاع عن الحدود. ما نريد القيام به هو مهمة أو بعثة أوروبية للتعامل مع ليبيا، ووقف المهاجرين المغادرين، وفتح البؤر الساخنة التي يديرها المجتمع الدولي في أفريقيا، وإعادة توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين”.

ودعت ميلوني في وقت سابق إلى فرض حصار بحري على ليبيا لوقف قوارب المهاجرين، في وقت ترفض فيه ميلوني اتهام حزب «إخوة إيطاليا»، بالفاشية، بينما يتقدم الحزب في استطلاعات الرأي في إيطاليا.