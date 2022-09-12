الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم الإثنين

طرابلس 12 سبتمبر 2022 ( وال ) – توقع المركز الوطني للإرصاد الجوية، أن تميل درجات الحرارة للاعتدال على أغلب مناطق شمال ليبيا مع رطوبة عالية، حيث تسجل الحرارة القصوى على الساحل ما بين (27-33)مْ، وتكون على مناطق الدواخل والجنوب ما بين (35-41)مْ.

وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الجوي السائد والمتوقع، تتكاثر السحب وقد تكون رعدية على مناطق (جنوب الجبل الغربي- غدامس -الحمادة)، وكذلك تتكاثر السحب على الساحل الشرقي والجبل الأخضر قد يتخللها أمطار خفيفة. (وال _ طرابلس)

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