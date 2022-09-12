افحيمة: التصريحات التركية لم تشير للانحياز إلى الدبيبة

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن التصريحات التركية بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، “لم تحمل أي إشارة للانحياز إلى الدبيبة أو حكومته”.

وقال افحيمة، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، إن التصريحات التركية جاءت في العموم فضفاضة حول تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه بإجراء الانتخابات، مقللا من احتفاء الموالين للدبيبة بالصور التي جمعت الرجلين.

وأشار افحيمة إلى أن تركيا وغالبية الدول التي لها مصالح في ليبيا ما تزال تمسك العصا من وسطها في المفاضلة بين الدبيبة وباشاغا.

ورأى أن تركيا لن تحيد عن مسار دول كبرى غربية لم تعلن عن انحيازها الواضح لأي طرف في ليبيا، فالجميع يتمهل للتأكد من أن الشخصية التي سيعلن دعمها بالنهاية، سواء الدبيبة أو باشاغا، أو ربما شخصية ثالثة، ستكون قادرة على السيطرة على الأوضاع، وبالتالي قادرة على ضمان وتعزيز مصالح الجهات المعنية تلك.