التواتي: نعاني نقصاً كبيراً في الكتب والمقاعد الدراسية في صبراتة

قال المتحدث باسم مراقبة تعليم بلدية صبراتة عبد الناصر التواتي إن مراقب تعليم البلدية عقد مجموعة من الاجتماعات مع مديري المدارس والمكاتب، استعدادا للعام الدراسي الجديد، و ناقش الاجتماع تجهيز الفصول الدراسية والمعامل المدرسية والجداول الدراسية وتوجيه مديري المدارس لسد العجز الحاصل في بعض التخصصات.

أضاف في تصريحات صحفية: “نعاني نقصا كبيرا في الكتب الدراسية، والوزارة ستوفرها قريبا، بحسب ما صرحت به، ولدينا نقص في المقاعد الدراسية والفصول، فهناك اكتظاظ كبير في المدارس، حيث يصل عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 40 طالبا، ولا يوجد أي مشروع لإنشاء مدارس جديدة”.