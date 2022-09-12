ميناء بنغازي: دخول 642 سيارة قادمة من السوق الكورية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2022

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول ثلاث سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة بينها سفينة محملة بـ 642 سيارة قادمة من السوق الكورية.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات (سينق شين) وعلى متنها عدد 642 سيارة قادمة من السوق الكورية.

وبين الشهيبي أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحاويات (ٱزورت أف) وعلى متنها عدد 196 حاوية محملة بكافة البضائع والسلع المختلفة وكذلك السفينة (ستار كومت) وعلى متنها عدد 236 حاوية بضائع مختلفة.