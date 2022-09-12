تطوير قطاع التعليم في مباحثات المقريف مع مسؤول بالسفارة الأميركية

ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة د.موسى المقريف اليوم الإثنين مع مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأميركية لدى ليبيا عبدالرحمن كنياتا سُبُل التعاون المُشترك، بما يدعم تطوير قطاع التعليم في البلاد.

وأعرب الوزير، في تواصل جرى عبر الدوائر المُغلقة، عن شكره لدولة أميركا وجُهودها الرامية لدعم الاستقرار في البلاد، واستقرار قطاع التعليم بشكل كامل، وفق بيان صادر عن الوزارة. وأكد أن التعاون بين الوزارة وقسم الشؤون العامة هو تعاون قديم حديث، لما أنجز من برامج لصالح الطلاب الليبيين.

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مؤتمر قمة التحول في التعليم

وأعرب الوزير عن أمله في اِستمرار برامج التعاون، مُتناولاً في حديثه مؤتمر قمة التحول في التعليم الذي سينعقد في السادس عشر من الشهر الجاري خِلال اِنعقاد الجمعية العامة في نيويورك.

بدوره، أكّد مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأميركية أهمية اِستدامة التعاون، مُعبِّراً عن اِهتمامهم باستمرار الشَّرَاكَة والتعاون، دعماً لقطاع التعليم في ليبيا.