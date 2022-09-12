النائب العام ينفي علاقته بتحاليل نشرها مركز الرقابة عن الخبز

الوطن| رصد

نفى مصدر بمكتب النائب العام، علاقة المكتب بالتحاليل التي نشرها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بشأن خلو العينات المرسلة إلى ألمانيا من “برومات البوتاسيوم”، مؤكدا أنه غير مكلف رسميا بذلك.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم المركز، أمس الأحد، عن خلو عينات الخبز والدقيق المرسلة إلى مختبرات ألمانية معتمدة من مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة.

حيث أثبتت نتائج التحاليل التي أجريت في مختبرات معتمدة بدولة المانيا لعينات الدقيق التي تم اخذها من مصانع الدقيق المختلفة ومن الاسواق المحلية بمعرفة الجهات ذات الاختصاص خلوها مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة.

ونشر الناطق الإعلامي عبر صفحته بفيسبوك جميع الوثائق المرسلة من المختبرات الألمانية والتي أكدت سلامة الخبز الليبي من أي مواد مسرطنة.