وهيبة: لا يوجد طرف في ليبيا قادر على الحسم العسكري

رأت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أنه لا يوجد طرف في ليبيا قادر على الحسم العسكري، مشيرة إلى أنّ الخيار الوحيد الممكن يأتي عبر التوافق السياسي.

وقالت وهيبة في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الرّوسية: “المجلس الرئاسي يتمسّك بالتوافق والتوازن مع كلّ الأطراف حفاظًا على المكاسب التي تحقّقت من خلال اتفاق ملتقى الحوار السياسي بجنيف”.

وأضافت “المجلس يعمل على طرح قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والاستعداد جارٍ لتنظيم مؤتمر لإعلان ميثاق وطني”.

وتابعت “تعيين المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي إشارة إيجابية لصالح العملية السياسية ويمثّل موقفًا دوليًا موحّدًا تجاهها بعد أشهر من غياب هذا الموقف”.