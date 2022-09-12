رئيس الاتحاد الإفريقي: سنكون داعمين أساسيين لإجراء الانتخابات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2022

أكد رئيس السنغال رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال، أن الاتحاد الإفريقي سيكون داعما أساسيا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات.

وأعرب رئيس السنغال خلال استقباله بالعاصمة داكار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن سعادته بعودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس، مشيدا بجهود حكومة الوحدة الوطنية للعودة إلى إفريقيا، وتفعيل عدد من المشاريع السياسية والاقتصادية التي تربطها بالقارة.

استقبل رئيس السنغال رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال، صباح اليوم الاثنين، بالقصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار، رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

من جانبه أكد الدبيبة، مواصلة جهوده مع كافة الأطراف الدولية لحثهم على دعم ملف الانتخابات التي لن تكون مكتملة دون لقاء رئيس الاتحاد الإفريقي وتنسيق المواقف معه.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج الدورة الثانية للجنة الليبية السنغالية، وضرورة استكمال وتفعيل نتائجها، وتشكيل لجنة تحضيرية من البلدين للتنسيق بعقد اجتماع الدورة الثالثة للجنة لزيادة التعاون بين البلدين.

وضم اللقاء من الجانب السنغالي وزراء الخارجية والاقتصاد والتخطيط والتعليم العالي والابتكار، والمستشار السياسي، ومن الجانب الليبي وزراء الاقتصاد والمالية والتعليم العالي، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ولشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير مصرف الساحل والصحراء، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الشراكة بين القطاعين والخاص.