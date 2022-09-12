وزير خارجية قطر يؤكد لعقيلة صالح دعم الدوحة الكامل المسار السياسي الليبي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، دعم الدوحة الكامل المسار السياسي الليبي وكافة الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا.

واستعرض المستشار عقيلة صالح مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في اليوم الثالث لزيارته إلى الدوحة، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر مستجدات الوضع في ليبيا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

قطر تدعم كافة الحلول السلمية للأزمة الليبية

وقالت الوزارة في البيان، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أكد للمستشار عقيلة صالح «خلال الاجتماع دعم قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكافة الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار».

– رئيس مجلس الشورى يؤكد لعقيلة صالح دعم قطر تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

– عقيلة صالح يلتقي أمير قطر

– عقيلة صالح ووفد مرافق له يصل إلى الدوحة

كما غرد وزير الخارجية القطري على «تويتر»، معربًا عن سعادته «بلقاء رئيس مجلس النواب بدولة ليبيا الشقيقة، عقيلة صالح، لمناقشة أوجه تنمية وتعزيز علاقاتنا الثنائية ومستجدات الأوضاع في ليبيا»، مشيرًا إلى أن «دولة قطر تدعم كافة الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها لتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار».

أمير قطر يؤكد دعمه خيارات الشعب الليبي

والتقى المستشار عقيلة صالح في الدوحة، أمس الأحد، كلًا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس مجلس الشورى، حسن بن عبدالله الغانم، في لقاءين منفصلين جرى خلالهما استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ومناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وجدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمستشار عقيلة صالح خلال اللقاء التأكيد على موقف بلاده تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته، وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

ووصل المستشار عقيلة صالح، إلى العاصمة القطرية الدوحة، عصر السبت، في زيارة رسمية، تأتي بعد يومين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى الدولة ولقائه أمير قطر، تميم بن حمد.

لقاء المستشار عقيلة صالح مع وزير خارجية قطر السيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الخارجية القطرية)