الكتيبة 162 مشاة تصدر قراراً بمنع الصيد بعدة مناطق

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أصدرت الكتيبة 162 مشاة التابعة للواء 25 مشاة برئاسة الأركان القوات البرية بالقوات العربية المسلحة قراراً بمنع الصيد بجميع أنواعه في مناطق: العطشان- تنهضان- تهنبكة- أهوه – تانوت ملت – تهرهيت – تادرارت.

وقالت الكتيبة، في بيان لها، إن منع الصيد بالمناطق المذكورة، يبدأ اعتباراً من تاريخ صدور البلاغ، متضمناً منع التجوال إلا بناءً على أذن مسبق من الجهات المختصة.

وأكدت الكتيبة في بلاغها، على أن هذه المناطق، عسكرية وحدودية ومحظورة، مؤكدة أن من يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمسألة القانونية.