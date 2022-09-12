شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس والجفارة وترهونة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين القيام بأعمال صيانة في كل من طرابلس والجفارة وترهونة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تواصل العمل بمشروع خط نقل جنوب غرب طرابلس 400 ك٠ف، وذلك بتركيب الأبراج وشد الأسلاك بهدف تصريف الطاقة المنتجة من محطة كهرباء غرب طرابلس وزيادة اعتمادية الشبكة العامة.

كما أكدت الشركة استبدال عدد ( 6 ) محولات تيار، و ( 3 ) محولات جهد 30 ك.ف داخل محطة عرادة لخلية محول القدرة رقم ( 2) بقدرة 10 ميجاوات وذلك لضمان استمرار التغذية الكهربائية للمنطقة .

وأشارت الشركة إلى أن فنيي دائرة توزيع المايَة التابعة لإدارة توزيع الجفارة قاموا بإجراء أعمال صيانة لمكونات شبكة التوزيع من ضمنها استبدال لوحة توزيع 1600 A بدل المعطوبة بمحطة (الطّويبيَة) وذلك لضمان استمرار التغذية الكهربائية بالمنطقة.

ولفتت الشركة إلى قيام فرقة الصيانة بدائرة توزيع ترهونة بأعمال الصيانة الدورية على خط الشرشارة من ( 30 ) ترهونة تفريعة ميلاد بن إسماعيل أولاد ترهون بتغيير عوازل (ضغط عالي) وتغيير مناسل وشد أسلاك.