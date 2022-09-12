رئيس السنغال لـ الدبيبة: الاتحاد الأفريقي سيكون داعما أساسيا لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

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استقبل، رئيس السنغال الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ماكي سال، اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له.

وقال مكتب الدبيبة، إن الرئيس السنغالي أكد أن الاتحاد الأفريقي “سيكون داعما أساسيا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات”.

وأضاف، كما أكد الدبيبة “مواصلة جهوده وتواصله مع كافة الأطراف الدولية لحثهم على دعم ملف الانتخابات التي لن تكون مكتملة دون لقاء رئيس الاتحاد الإفريقي وتنسيق المواقف معه”.

وذكر، أنه تم خلال هذا الاجتماع، مناقشة نتائج الدورة الثانية للجنة الليبية السنغالية، وضرورة استكمال وتفعيل نتائجها، وتشكيل لجنة تحضيرية من البلدين للتنسيق بعقد اجتماع الدورة الثالثة للجنة لزيادة التعاون بين البلدين.