دغيم: تركيا حريصة منذ البداية على التعاطي مع حكومة الدبيبة

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، “زياد دغيم”، إن تركيا كانت حريصة من البداية وحتى قبل اشتباكات العاصمة، على التنسيق والتعاطي مع الطرف الذي يمثل الدولة الليبية طبقًا للقرارات الأممية في الإشارة إلى الحكومة منتهية الولاية.

دغيم وفي تصريحات صحفية، أوضح أن وجود محاولات تركية لجمع فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة على طاولة تفاوض واحدة خلال وجودهما بتركيا، مجرد دعاية فقط.

وأكد دغيم أن السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، نفى توجيه بلاده أي دعوة لباشاغا لزيارتها.