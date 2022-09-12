وهيبة لـ”سبوتنيك”: الأزمة في ليبيا لاتحل عسكريًا ولايوجد طرف قادر على حلها عسكريًا

أخبارليبيا24

قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، ثبت على مر السنوات الماضية أن الأزمة في ليبيا لا تحل عسكرياً، وأنه لا يوجد طرف قادر على الحسم العسكري.

وأضافت وهيبة – في تصريح لسبوتنيك الروسية – أن الليبيين أنفسهم ثبت أنهم يريدون انتخابات ويرفضون المزيد من المعارك.

وذكرت الناطقة باسم المجلس، أن الحل في ليبيا هو في التوافق السياسي وليس بالحل العسكري، ولهذا تمسك المجلس بالتوافق والتوازن مع كل الأطراف حفاظا على المكاسب التي تحققت مع الوصول لاتفاق جنيف.

وأشارت وهيبة إلى أن أن “تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، هو إشارة إيجابية لصالح العملية السياسية في ليبيا.

وأكدت الناطقة، أن باتيلي يمثل موقفا دولياً موحداً بعد أشهر من غياب موقف واحد واضح تجاه العملية السياسية الليبية.

وأوضحت أن وجود رؤية دولية موحدة وواضحة تجاه العملية السياسية الليبية من شأنه أن يؤثر إيجابا على توافق الليبيين وحلحلة المشهد السياسي.

وقالت وهيبة :”نأمل أن تتوفر البيئة الملائمة والتعاون من كل الأطراف لتساند الليبيين في تحريك العملية السياسية الليبية وتجاوز هذا التأزم السياسي”.

وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي عمل وما يزال على دعم مساعي توحيد المؤسسة العسكرية، منها دعم اجتماعات رئيسي الأركان في سرت وطرابلس، ومتابعة ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة لكي تركز على عملها الفني المهم.

وتابعت :”كان دورنا داعماً وتنظيمياً، سعينا لمساندة عمل اللجنة والنأي بها عن أي تجاذبات وقد أنجز أعضاؤها عملاً مهما، كما أن هناك عملاً جرى ويجري على مستوى توحيد بعض الإدارات بالمؤسسة العسكرية”.

وبينت الناطقة أنه يجري العمل على قانون العدالة الانتقالية والذي يطرح للنقاش والبحث مع خبراء قانونيين وذوي الاختصاص.

ولفتت وهيبة إلى أن المجلس الرئاسي يعمل حاليًا على التحضير لمؤتمر جامع يعلن فيه عن ميثاق وطني، مؤكدة أن عمل الرئاسي على مشروع المصالحة متواصل ومكثف على أكثر من مستوى.