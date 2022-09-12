بلدية طرابلس المركز ترحب بمبادرة الكوني بشأن العودة لنظام المحافظات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2022

رحب رئيس وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز، وحكماء وأعيان المدينة، بمبادرة النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني التي دعا فيها إلى للامركزية في الحكم، والعودة إلى نظام المحافظات.

جاء ذلك خلال زيارة الكوني اليوم الاثنين للمجلس البلدي طرابلس مقدما تعازي المجلس الرئاسي لأهالي ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا.

وطالب رئيس وأعضاء المجلس البلدي، والأعيان بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تسرع بإخلاء المدينة من المظاهر العسكرية، والعمل على تحقيق الاستقرار الذي ينشده سكان طرابلس وأكدوا دعمهم في هذا الاتجاه لكافة الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، وتساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، وصولا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

وأكد الكوني أن العاصمة طرابلس أصبحت تحمل وزر كافة المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، والتي يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة.

وشدد النائب على أن أي مشروع وطني لو تم تبنيه في طرابلس من شأنه أن يتحول إلى نموذج يحتذى به في كل مناطق ليبيا، مبينا أن زيارته للمجلس البلدي طرابلس المركز تأتي تأكيدًا لثقته الكبيرة في أن يكون له الدور البارز خلال المرحلة الراهنة لقيادة مخارج ناحعة لحالة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد.

وأكد بأن خبراء وحكماء طرابلس يملكون القدرة على تقديم رؤى من شأنها أن تساهم في الخروج من الأزمة التي تعيشها بالتعاون مع المجلس الرئاسي، ليكون الحل ليبي ليبي.

وأوضح النائب أن نظام المحافظات يساهم في الحد من الفساد المالي والإداري، ويترك للحكومة المركزية دورها السيادي.