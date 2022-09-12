بالصور: افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي

افتُتح، اليوم الإثنين، مقر المصرف التجاري بميدان البلدية بنغازي بعد صيانته وتجهيزه للعودة للعمل بعد توقفه لمدة سبع سنوات بسبب الحرب على الإرهاب التي شهدتها المدينة.

وقص شريط الافتتاح نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، بحضور الخبير المصرفي جمال عبد الملك، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، وعدد من المسؤولين المحليين في بنغازي.

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ويقع مقر المصرف التجاري في وسط مدينة بنغازي التي تعرضت للدمار خلال الحرب بين قوات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة، التي انتهت بتحرير المدينة في شهر مايو 2017، حيث أعلن المشير خليفة حفتر تحرير مدينة بنغازي «بكاملها من كل الجماعات الإرهابية»، مثنيًا على مجهودات «كل جنود القوات المسلحة والقوة المساندة».

والمصرف التجاري الوطني في ليبيا من أكبر المصارف الليبية، ويبلغ عدد فروع المصرف 64 فرعًا وتقع إدارته العامة في مدينة البيضاء حيث تأسس العام 1970 كشركة ليبية مساهمة، وأُدرج في سوق الأوراق المالية الليبية في 22 سبتمبر 2008.

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتاح مقر المصرف التجاري بميدان البلدية في بنغازي بعد صيانته. (الإنترنت)