القطراني: سيتم رصف بعض الطرق المهمة داخل إجدابيا

الوطن|متابعة
بحث وزير نائب رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، ووزير التخطيط والمالية، أسامة حماد، احتياجات المجلس البلدي لبلدية اجدابيا بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة جدابيا مصطفى بقوشة، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري.
واستعرض اللقاء المختنقات والصعوبات التي تواجه سير عمل المجلس البلدي إجدابيا والمشاريع المتوقفة بالمدينة واحتياجاتها العاجلة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على دعم الحكومة للمجلس وتذليل الصعوبات التي تعرقل سير عمله، وخلص اللقاء بالموافقة على رصف بعض الطرق المهمة داخل مدينة إجدابيا، إلى جانب توفير قطعة أرض وتخصيصها لتكون مكب خاص للقمامة، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة لبعض الصعوبات الأخرى التي تواجه المجلس وتحول بينه وبين تأدية عمله بالصورة الصحيحة.
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