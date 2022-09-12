القطراني: سيتم رصف بعض الطرق المهمة داخل إجدابيا

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على دعم الحكومة للمجلس وتذليل الصعوبات التي تعرقل سير عمله، وخلص اللقاء بالموافقة على رصف بعض الطرق المهمة داخل مدينة إجدابيا، إلى جانب توفير قطعة أرض وتخصيصها لتكون مكب خاص للقمامة، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة لبعض الصعوبات الأخرى التي تواجه المجلس وتحول بينه وبين تأدية عمله بالصورة الصحيحة.