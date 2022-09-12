أمن بنغازي: ضبط شخصين هاربين من مدينة الخمس أحدهما متورط في قضية قتل 

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أكدت مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين أن قسم البحث الجنائي ضبط شخصين من مدينة الخمس الأول مطلوب على ذمة قضية قتل والثاني مطلوب على ذمة عدة محاضر.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” أن المتهمين هاربين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل الخمس.

وأضافت أن معلومات وردت لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عن شخصين هاربين من مدينة الخمس أحدهما مطلوب على ذمة قضية قتل والآخر مطلوب على ذمة عدة محاضر لدى مركز شرطة الخمس.

وأكدت المديرية أن رئيس قسم البحث الجنائي عميد سليمان بوشيبة أصدر تعليماته بالبحث والتحري عن الأشخاص المطلوبين وتم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري وجمع المعلومات.

وأفادت أن جهود التحريات أسفرت عن تحديد مكان الشخصين سالفا الذكر باستراحة بمنطقة الترية وتم انتقال أعضاء التحريات ومداهمة المكان وتم ضبط الشخصين والانتقال بهما إلى القسم.

وبينت أنه بالاستدلال مع الأول تبين أنه يُدعى (ف.ع.ع) من مواليد 1984 واعترف بقتله لمواطن بمدينة الخمس بواسطة سلاح ناري نوع (F.n) واعترف بهروبه من مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالمدينة واتجه إلى بنغازي”.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه بالاستدلال مع الشخص الثاني تبين أنه يُدعى (ع.ع.أ) من مواليد 1986 واعترف بأنه مطلوب على ذمة عدة محاضر بمركز شُرطة الخمس.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أنه تم حضور أعضاء قسم البحث الجنائي الخمس واستلام الشخصين سالفا الذكر.