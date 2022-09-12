حكومة الدبيبة: رئيس الاتحاد الأفريقي أشاد بجهودنا في العودة إلى القارة السمراء

استقبل رئيس السنغال رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال، اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن الاجتماع ضم من الجانب السنغالي وزراء الخارجية والاقتصاد والتخطيط والتعليم العالي والابتكار، والمستشار السياسي، ومن الجانب الليبي وزراء الاقتصاد والمالية والتعليم العالي، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ولشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير مصرف الساحل والصحراء، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الشراكة بين القطاعين والخاص.

واستهل رئيس الاتحاد الأفريقي، كلمته، بالترحيب بالوفد الليبي، معربًا عن سعادته بعودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس، مشيدا بجهود حكومة الوحدة الوطنية للعودة إلى أفريقيا، وتفعيل عدد من المشاريع السياسية والاقتصادية التي تربطها بالقارة، وفقا للبيان.

وأكد الرئيس السنغالي، أن الاتحاد الأفريقي سيكون داعما أساسيا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات.

وأكد الدبيبة، مواصلة جهوده وتواصله مع كافة الأطراف الدولية لحثهم على دعم ملف الانتخابات التي لن تكون مكتملة دون لقاء رئيس الاتحاد الأفريقي وتنسيق المواقف معه.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة نتائج الدورة الثانية للجنة الليبية السنغالية، وضرورة استكمال وتفعيل نتائجها، وتشكيل لجنة تحضيرية من البلدين للتنسيق بعقد اجتماع الدورة الثالثة للجنة لزيادة التعاون بين البلدين.