شكشك وبن قدارة يبحثان الالتزامات القائمة على مؤسسة النفط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2022

بحث رئيس الديوان خالد شكشك اليوم الاثنين مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ومديري الإدارات المختصة الصعوبات والمشاكل التي يُعاني منها قطاع النفط والتي من بينها تنامي معدل الالتزمات القائمة على المؤسسة تجاه الشركات التابعة والمتعاقدة معها وأثرها على استمرار العمل في ظل تعثر انسياب التدفقات المالية اللازمة لتغطيتها رغم توفير المخصصات من قبل الحكومة، وبحث الأليات والتدابير المناسبة لمراجعتها والتحقق من سلامتها.

وبين المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة التطرق إلى إمكانية تنفيذ توصيات الديوان السابقة بوضع دليل حوكمة للعمل بالمؤسسة وتعزيز نظم الرقابة الداخلية للقطاع وتبني برامج الشفافية والإفصاح على كافة البرامج والعمليات والتعاقدات التي تبرمها المؤسسة مع الغير ووضع الضوابط الكفيلة لتنفيذها بما يضمن سلامة الإجراءات ويكفل للمؤسسة تحقيق أهدافها وزيادة معدلات الإنتاج.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تنفيذ حزمة من الآليات والتدابير تبدأ بتشكيل لجان من الجانبين لتقييم بعض الملفات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة ملف الديون ومتابعته عن كثب لضمان عدم تعثر الشركات واستمرار أعمالها.