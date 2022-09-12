حكومة باشاغا توافق على رصف طرق وتخصيص أرض لمكب القمامة في أجدابيا

وافقت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، على رصف بعض الطرق وتخصيص قطعة أرض لمكب القمامة في مدينة أجدابيا، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجه المجلس البلدي، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جاءت الموافقة خلال لقاء نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية علي القطراني، اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع المجلس البلدي أجدابيا، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة أجدابيا مصطفى بقوشة، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري.

القطراني يتعهد بتذليل الصعوبات التي تعرقل عمل المجلس البلدي أجدابيا

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اللقاء جرى خلاله استعراض المختنقات والصعوبات التي تواجه سير عمل المجلس البلدي أجدابيا والمشاريع المتوقفة بالمدينة واحتياجاتها العاجلة.

– القطراني والزادمة يطلعان الحاسي على عمل لجان متابعة شؤون البلديات

– حكومة باشاغا تتعهد بتوفير الاحتياجات العاجلة لمركز الأورام ببنغازي

– القطراني وعبدالجليل يفتتحان الأقسام الإيوائية والخدمية بمستشفى العيون في بنغازي

وأكد القطراني، خلال الاجتماع، دعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب للمجلس البلدي أجدابيا، متعهدًا بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعرقل سير عمله.

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة أن اللقاء «خلص إلى الموافقة على رصف بعض الطرق المهمة داخل مدينة أجدابيا، إلى جانب توفير قطعة أرض وتخصيصها لتكون مكبًا خاصًا للقمامة، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة لبعض الصعوبات الأخرى التي تواجه المجلس وتحول بينه وبين تأدية عمله بالصورة الصحيحة».

اجتماع القطراني مع المجلس البلدى أجدابيا، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

اجتماع القطراني مع المجلس البلدى أجدابيا، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

اجتماع القطراني مع المجلس البلدى أجدابيا، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)