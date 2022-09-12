أمن بنغازي تعلن استرجاع شاحنة تمت سرقتها من مدينة البيضاء

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة استرجع مركبة (شاحنة) تمت سرقتها من مدينة البيضاء.

وأكدت أن تعميمًا صادرًا عن الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع البيضاء إلى غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي بوجود شاحنة النوع أفيكو مسروقة وقد سُرقت من اختصاص مديرية أمن البيضاء.

وأضافت المديرية أن رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي رائد فوزي الفايدي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المركبة سالفة الذكر.

وأشارت المديرية إلى أنه تمت متابعة الواقعة من قبل أعضاء التحريات وتمكنوا من الحصول على معلومات تفيد بتواجد المركبة بمنطقة شبنة وتم التنسيق وانتقال أعضاء التحريات إلى المنطقة.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه تم ضبط المركبة ووجدت متروكة بالقرب من محطة وقود البرغثي وتم الانتقال بالشاحنة إلى القسم وتم تسليمها إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع البيضاء كونها جهة الاختصاص.