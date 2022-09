الصويعي: تحسين العلاقات مع الدول العربية والإقليمية أمر مهم لتبتعد عن التدخل في الشأن الليبي

ليبيا – رحب عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي بزيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لدولة قطر بعد تلقيه دعوة رسمية وبعد عدة زيارات سابقة لبعض النواب.

الصويعي توقعت في تصريحات خاصة لشبكة “لام” أن تكون نتائج هذه الزيارة إيجابية على الأزمة في ليبيا، قائلةً:”هذه الزيارة من شأنها أن تحسن العلاقات بين البلدين وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية”.

وأضافت: “كان هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر حول التدخل القطري في الدولة الليبية، وأعتقد أن هذه الزيارة ستحسن العلاقات بين البلدين”.

الصويعي رأت أن تحسين العلاقات مهم ومطلوب بين ليبيا وكل الدول العربية والإقليمية، حتى تبتعد هذه الدول عن التدخل في الشأن الداخلي لليبيا وتحافظ على العلاقات فيما بينها بشكل صحيح.

