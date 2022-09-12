الزادمة يستعرض دور جهاز الأمن الداخلي في استقرار المنطقة الجنوبية 

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استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة، اليوم الإثنين، أهمية ودور جهاز الأمن الداخلي في استقرار الأمن في المنطقة لجنوبية.

وشدد الزادمة خلال لقائه رئيس جهاز الامن الداخلي اللواء امحمد العباني في مدينة سبها، على حرص الحكومة الليبية على توفير الدعم اللازم للجهاز وتوفير احتياجاته.

وأصدر نائب رئيس الوزراء خلال الاجتماع، تعليماته المشددة فيما يخص فرض الأمن والإبلاغ عن المخالفين والمجرمين وضبطهم.

وشدد الزادمة أيضًا خلال الاجتماع في مقر رئاسة الحكومة على ضرورة رفع درجات التأهب والجاهزية القصوى.

وأكد نائب رئيس الوزراء بصفته رئيس لجنة ازمة الجنوب على استكمال صيانة المقرات الخاصة بجهاز الأمن الداخلي في مختلف المناطق الليبية.