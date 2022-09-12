مديرية أمن بنغازي: القبض على شخصين من الخمس هاربين من مؤسسة الإصلاح

أصدر رئيس قسم البحث الجنائي عميد سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري عن الأشخاص المطلوبين وتم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري وجمع المعلومات.

أسفرت جهود التحريات عن تحديد مكان الشخصين سالفا الذكر بإستراحة بمنطقة الترية وتم انتقال أعضاء التحريات ومداهمة المكان وتم ضبط الشخصين والانتقال بهما إلى القسم وبالإستدلال مع الأول تبين أنه يُدعى ف.ع.ع.من مواليد 1984 وإعترف بقتله للمواطن م.ع.أ.بمدينة الخمس بواسطة سلاح ناري نوع F.n.

اعترف المتهم بهروبه من مؤسسة الإصلاح والتأهيل الخمس متجهاً إلى مدينة بنغازي وبالإستدلال مع الشخص الثاني تبين انه يُدعى ع.ع.أ من مواليد 1986 وإعترف بأنه مطلوب على ذمة عدة محاضر بمركز شُرطة الخمس وتم حضور أعضاء قسم البحث الجنائي الخمس واستلام الشخصين سالفا الذكر.