صالح يدعو النواب لحضور جلسة البرلمان الخميس القادم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2022

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد في مدينة بنغازي يوم الخميس القادم.

وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق الأسبوع الماضي تعذر انعقاد جلسة المجلس نظراً لمنع مغادرة النواب المتجهين من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي.

وكان رئيس مجلس النواب طالب النائب العام بالتحقيق في واقعة منع أعضاء المجلس من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة.

وبين صالح أن هذا الفعل يمثل تعطيلاً لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت وتوفير متطلبات المواطنين.