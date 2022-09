ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط دعمهم زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لدولة قطر، ودعمهم هذا التواصل بين الجانبين.

قزيط أبدى في تصريح لمنصة “فواصل” تفاؤله بالزيارة، معتبرًا أنها فاتحة خير وانعكاس إيجابي على الأزمة الليبية.

