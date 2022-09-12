وزارة العدل تُنظم دورة تدريبية في مجال تنمية وتطوير المهارات الإدارية والإشرافية

طرابلس 12 سبتمبر 2022 (وال)- نظمت وزارة العدل دورة تدريبية بطرابلس؛ في مجال تنمية وتطوير المهارات الإدارية والإشرافية، شارك فيها 52 موظفًا وموظفة من فروع ومراكز وأجهزة الجهات التابعة للوزارة.

وجاءت الدورة التدريبية في مجال “تنمية المهارات الإدارية والإشرافية”؛ ضمن خطة الوزارة للرفع من كفاءة الموظفين وإكسابهم المهارات المطلوبة داخل بيئة العمل.

حيث تلقى المشاركون؛ محاضرات تناولت المفاهيم الأساسية في مجال الإدارة والإشراف الفعّال، ومهارات التخطيط وإدارة الوقت والاتصال والتواصل والرقابة والمتابعة للمهام، مع رفع قدرات المشارك في الإشراف الموقفي والتعامل مع إنماط الأشخاص المختلفة وقيادتهم لتحقيق الأهداف.

وحضر فعّاليات اليوم الختامي؛ مدير إدارة التدريب بالوزارة وعدد من مسؤولي الجهات التابعة لوزارة العدل، وتم في الختام توزيع شهائد مشاركة وشكر وتقدير للداعمين في نجاح هذه الدورة من قبل إدارة التدريب بالوزارة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال