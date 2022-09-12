خلال لقائه رئيس السنغال..الدبيبة يؤكد مواصلة الجهود مع الأطراف الدولية لدعم الانتخابات

أخبارليبيا24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين مواصلة جهوده وتواصله مع كافة الأطراف الدولية لحثهم على دعم ملف الانتخابات.

وأضاف الدبيبة خلال استقباله من قبل رئيس السنغال ماكي سال، بالقصر الرئاسي بالعاصمة داكار، أن الانتخابات لن تكون مكتملة دون لقاء سال رئيس الاتحاد الأفريقي، وتنسيق المواقف معه.

وناقش الاجتماع نتائج الدورة الثانية للجنة الليبية السنغالية، وضرورة استكمال وتفعيل نتائجها.

وشدد الجانبان على ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية من البلدين للتنسيق بعقد اجتماع الدورة الثالثة للجنة لزيادة التعاون بين البلدين.

ومن جهته، أشاد الرئيس السنغالي، بجهود حكومة الوحدة الوطنية للعودة إلى أفريقيا، وتفعيل عدد من المشاريع السياسية والاقتصادية التي تربطها بالقارة.

وأكد سال أن الاتحاد الأفريقي سيكون داعما أساسيا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات.