هذا ما قالته السفارة الأمريكية في ذكرة وفاة كريستوفر ستيفنز

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2022

سلطت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا الضوء على ذكرى وفاة سفيرها في ليبيا كريستوفر ستيفنز قائلة من خلال مبادرة ستيفنز.

وقالت السفارة الأمريكية في سلسلة اغريدات لها بموقع “تويتر” إن السفير الأمريكي لدى ليبيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا تشرف، بالانضمام إلى الدكتورة آن ستيفنز في تكريم الإرث الدائم للسفير الراحل والمحبوب كريستوفر ستيفنز وتفانيه في ربط الأواصر الثقافية بين الشعوب من خلال التبادل الثقافي.

وأضافت السفارة الأمريكية من خلال مبادرة ستيفن والتبادلات الملهمة المماثلة بين الشعوب، يمكننا أن نبعث الأمل في مستقبل أكثر سلامًا وتوحيدًا في ليبيا وفي جميع أنحاء العالم.

وكان سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أعلنت العام الماضي أن مبادرة ستيفنز تمول ثلاثة برامج تبادل افتراضي في ليبيا، إضافة إلى أربعة مشاريع سابقة.