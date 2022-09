الشركسي: الدبيبة حاول تعطيل تسمية المبعوث الأممي عبر المنقوش 

ليبيا – اعتبر أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي أن عبد الحميد الدبيبة حاول تعطيل تسمية المبعوث عبر نجلاء المنقوش التي تتحرك بأوامر ابراهيم الدبيبة؛ لأنه في اعتقاده بقاء البعثة من غير رأس سيجعل الحل الدولي لتغييره بعيدًا.

الشركسي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ولمّا أدرك أنّ التسمية وقعت حمل نفسه للسنغال ليحاول استغلال بلد المبعوث الجديد للضغط على المبعوث، في حركة لا تُثبت إلا حمق هذه الرجل وهوسه بالسلطة”.

وتابع: “من يتغنى زورًا بالسلام أشعل الحرب بالعاصمة وهدد مدن كورشفانة بالتهجير وسعى لعدم تعيين مبعوث دولي ويُعطي الأراضي في العاصمة للإمارات لسبب واحد فقط، البقاء. الدم يُسفك والمال يُنهب في مقابل بقائه في العاصمة، لا يعنيه باقي البلد، المهم طريق السكة وما عداها لا يعتبره جزءًا من هذا البلد، حتى العاصمة نفسها فيما عدا مقره بالسكة لا يعنيه، لا يعنيه حتى وإن شتعلت فيه النيران، فالأمر لن يكلفه إلا مكالمة لمحمود حمزة”.

