تمديد فترة تقديم طلبات الترشح لانتخاب المجلس البلدي ترهونة إلى يوم الخميس المقبل

طرابلس 12 سبتمبر 2022 (وال)- أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات مجالس البلدية، تمديد فترة تقديم طلبات الترشح لإنتخاب المجلس البلدي ترهونة إلى يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022 م.

وأوضحت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن تمديد فترة تقديم طلبات الترشح لإنتخاب المجلس البلدي لبلدية ترهونة، جاء لتمكين الراغبين في الترشح استكمال إجراءاتهم أمام اللجنة الفرعية ترهونة بمقرها الكائن بالقرب من المجمع الإداري ترهونة من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساء.

وطالبت اللجنة الراغبين في تقديم طلبات الترشح الإلتزام بتعليمات اللجنة الفرعية ترهونة، مشيرة إلى أن عملية تقديم طلبات الترشح تبدأ بالولوج إلى منظومة المترشحين المتاحة أمام الممثل القانوني للقائمة المترشحة وذلك عبر الرابط التالى:

https://candidates.ccmce.ly/Register/index.php

في حال تعذر الولوج للمنظومة المترشحين؛ يمكن للممثل القانوني لأي قائمة التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية، لتقدم له المساعدة في عملية التسجيل ومراجعة إجراءاته أمامها، ذلك سبيل سرعة استكمال الطلبات خلال هذه المدة. (وال)

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