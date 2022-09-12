وزير الخارجية القطري يؤكد لعقيلة صالح دعم بلاده للمسار السياسي 

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي.

وشدد آل ثاني خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على دعم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمسار السياسي،

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء دعم دولة قطر لكافة الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.

التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه في الديوان الأميري صباح أمس الأحد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والوفد المرافق، ضمن زيارة الأخير للدوحة، التي بدأت أمس.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الديوان الأميري قوله أن عقيلة صالح أطلع أمير قطر، على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، معربًا عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعم بلاده المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها.

وأوضحت الوكالة أن أمير قطر جدد التأكيد على موقف بلاده تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته، وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.