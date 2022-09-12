اللافي لـ«السفير التونسي»: نقدر دوركم في دعم التوافق بين الأطراف الليبية

استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وتطرق اللقاء، الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والعمل على تعزيزها في عديد المجالات، بالإضافة إلى الاوضاع التي يعاني منها المواطنين الليبيين في منفذ رأس أجدير الحدودي، والتبادل التجاري بين البلدين، والخطوات التي اتخذت مؤخراً من الجانب الليبي والتونسي، لتخفيف معاناة المواطنين في المنفذ.

وأكد السفير التونسي لدى ليبيا، أهمية الانتخابات، مشيداً بما حققه المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وتثبيت وقف إطلاق النار وجمع الفرقاء الليبيين، واستمرار جهوده للخروج من الانسداد السياسي في ليبيا.

بدوره، ثمن اللافي، دور تونس لدعم التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، وفق قاعدة دستورية تتفق بشأنها كل هذه الأطراف.