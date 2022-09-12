صالح ووزير الخارجية القطري يستعرضان علاقات التعاون بين البلدين 

العنوان – الدوحة

استعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة حيث يجري صالح زيارة لدولة قطر إلى آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

وأكد آل ثاني، دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكافة الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى دعمهم تحقيق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الأحد مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأطلع صالح أمير قطر، على تطورات الأوضاع في ليبيا، معربا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره على دعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها. مع ، الذي يزور الدوحة.

وتأتي زيارة صالح إلى الدوحة، بعد يومين من زيارة مماثلة قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والتقى خلالها أمير قطر.

وجدد آل ثاني التأكيد على موقف دولة قطر تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار، من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

وبحث الجانبان أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ووصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، يوم السبت، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

وكان في استقباله والوفد المرافق له، بحسب وكالة الأنباء القطرية، لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبدالله الغانم، وأمين عام المجلس أحمد بن ناصر الفضالة.

كما كان في استقباله، سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد بن محمد زابن الدوسري، وسفير ليبيا لدى قطر محمد مصطفى اللافي.