خبير نفطي: إنتاج ليبيا من النفط يحتاج تمويلات مالية واستثمارات

ليبيا – قال المحلل النفطي محمد أحمد إنّ رفع إنتاج ليبيا من النفط يحتاج تمويلات مالية وفق خطة ثلاثية أو خماسية، وإضافة برميل واحد للإنتاج يتطلب استثمارات في حدود 15 ألف دولار.

أحمد وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن متوسط الإنتاج الحالي حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا، وبالتالي فإنّنا نحتاج للوصول إلى 2 مليون برميل يوميًا إلى إضافة 800 ألف برميل يوميًا، وهذا يتطلب إنفاق 12 مليار دولار على ثلاث سنوات تكاليف رأسمالية وتشغيلية، على حد قوله.

